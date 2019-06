Aumento de pessoas na costa e barcos no mar é preocupação

O aumento de pessoas junto às zonas costeiras do Algarve e de embarcações turísticas no mar são duas das preocupações da Autoridade Marítima Nacional durante a época balnear, que já começou.Estes e outros problemas relacionados com segurança no mar foram debatidos durante a iniciativa do‘Mar Seguro’, que decorreu este sábado junto à marina de Portimão, com o apoio da Autoridade Marítima Nacional e a participação de centenas de pessoas.O dia começou com batismos de mar, onde miúdos e graúdos tiveram a hipótese de navegar em embarcações da Autoridade Marítima. Fora de água, foram debatidos os assuntos que mais preocupam as autoridades."A afluência cada vez maior das pessoas às zonas costeiras é uma grande preocupação, e tentamos ter um dispositivo preparado 24 horas por dia para atuarmos o mais depressa possível", referiu o comandante José Velho Gouveia, diretor do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN).Já Ricardo Arrabaça, comandante da Capitania do Porto de Portimão, alertou para o "aumento da atividade marítimo-turística", com o grande crescimento de embarcações registadas.Sobre o setor das pescas, Ricardo Arrabaça fez referência a um salvamento de sucesso, após um naufrágio. "Os pescadores não tiveram hipótese de pedir socorro, foi o equipamento de alerta automático que ajudou a localizá-los", exemplificou.No geral, segundo Correia Guerreiro, chefe da Divisão de Segurança Marítima, "todos nós somos responsáveis pela nossa segurança e daqueles que estão ao nosso lado".