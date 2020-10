A denominada UNICA - Unidade Nacional de Investigação da Criminalidade Automóvel - aposta na análise criminal e em recentes técnicas forenses.



A PSP criou uma equipa especial para travar furtos de carros, face ao aumento deste tipo de crime nos últimos dois anos.A denominada UNICA - Unidade Nacional de Investigação da Criminalidade Automóvel - aposta na análise criminal e em recentes técnicas forenses.

Em 2019, foram registados 5346 furtos de automóvel em todo o País, o que representa um crescimento total de 1% em relação ao ano anterior, com destaque para as áreas dos Comandos do Porto (1572) e de Lisboa (1240).



Seguem-se Setúbal (410) e Braga (292).