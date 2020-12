"Ausência de prova faz com que decisão seja baseada nas convicções de quem julgou", diz advogado de terrorista português

Os dois terroristas portugueses foram esta terça-feira condenados a 9 e 8 anos e meio de prisão, no Campus de Justiça, em Lisboa. Rómulo Costa e Cassimo Turé foram condenados por organização terrorista.

Ambos os arguidos foram condenados por apoio, auxílio e colaboração com terrorismo, "em concurso aparente com o crime de financiamento ao terrorismo".

O tribunal absolveu-os, contudo, dos crimes de adesão e recrutamento de militantes para organizações terroristas.



O advogado de defesa de Cassimo, Ricardo Serrano, afirmou aos jornalistas que não concorda com a decisão do coletivo de juízes, avançando ainda que vai recorrer. "Não concordo. Compreendo a decisão do tribunal mas temos um entendimento diferente", começou por dizer o advogado.



"A ausência de prova neste processo faz com que a decisão tomada seja baseada nas convicções pessoais de quem julgou", continou, reafirmando que vai recorrer da decisão.



"Os arguidos estavam acusados de três crimes. O tribunal conclui que a adesão à organização seria o crime analisada. (...) Estamos a construir raciocínios [através da prova indireta] que podem ser perigosos", continuou Ricardo Serrano, dizendo que "os problemas das provas indiretas são estarmos a construir conclusões e presunções".



A defesa de Rómulo Costa também vai recorrer da decisão, de acordo com Ricardo Serrano. "Nos tempos que correm, condenar alguém com base nas provas indiretas faz lembrar os tribunais de Santo Ofício".