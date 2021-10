Silvino Paiva (PS) ganhou as autárquicas na união de freguesias de Foz do Sousa e Covelo, Gondomar, e tomou posse no sábado. Mas o autarca está acusado de peculato por, como presidente da extinta Junta de Covelo, ter retido os descontos de seis funcionários para a Caixa Geral de Aposentações, entre 2006 e 2013, num total de 152 mil euros - quantia entretanto saldada pela união de freguesias.