Autarca apanhado a guiar com 1,4 g/l

Vice-presidente conduzia em representação da câmara de Santa Comba Dão.

Por Tiago Virgílio Pereira | 01:30

Joaquim Agostinho Marques, o vice-presidente da Câmara de Santa Comba Dão (PS), foi apanhado a conduzir – ao serviço da autarquia – com uma taxa de 1,48 gramas de álcool por litro de sangue. O autarca está agora inibido de conduzir, depois do episódio, ocorrido a 23 de junho.



Joaquim Marques, de 44 anos, estava em representação da autarquia. Visitou várias freguesias e conviveu com os eleitores. Já à noite, foi mandado parar pela GNR.



Não recusou fazer o teste do balão e acusou 1,48 g/l – uma taxa quase três vezes superior à permitida por lei (0,5 g/l).



Esta terá sido a primeira vez que foi apanhado a conduzir alcoolizado. Desde então, o ‘vice’ de Santa Comba Dão desloca-se a pé para todo o lado, inclusive para o trabalho.



"Não ia arranjar um motorista por causa de uma situação pontual", indicou o presidente da câmara. "O episódio não belisca a confiança que tenho no meu vice-presidente", disse Leonel Gouveia, que acusa a oposição de fazer "jogo baixo".



Contactado pelo CM, Joaquim Marques recusou prestar esclarecimentos sobre o caso.