Autarca de Abrantes disse sentir medo devido a ameaças e ofensas vindas de empresário

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, disse esta segunda-feira no Tribunal de Santarém que sentia medo de Jorge Ferreira Dias, tendo em conta o número de ameaças e ofensas que o empresário lhe tinha dirigido.O autarca depôs como testemunha no início do julgamento do empresário da construção civil, que a 22 de dezembro de 2020 invadiu uma reunião da Câmara de Abrantes empunhando um gravato, e que terá agredido o presidente, o vice-presidente João Gomes e uma funcionária da autarquia. Manuel Valamatos relatou as ameaças ao Ministério Público.