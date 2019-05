Autarca de Castelo Branco arrisca perda de mandato

Luís Correia, presidente da Câmara de Castelo Branco, manteve-se esta terça-feira em silêncio na primeira sessão do julgamento em que responde por três crimes de violação da Lei da Tutela Administrativa.Em causa estão três contratos - num valor superior a 94 mil euros - celebrados entre 2014 e 2016 com a empresa Strualbi, na qual o pai do autarca é sócio.No julgamento, que decorreu no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, o Ministério Público insistiu na perda de mandato de Luís Correia enquanto a defesa pede a absolvição do autarca por entender que não existiu qualquer favorecimento à Strualbi.As empresas detidas em mais de 10 por cento por familiares dos autarcas não podem contratar com as autarquias e Artur Marques, advogado de Luís Correia, admite que "a irregularidade cometida é indiscutível", mas defende que só isso não chega para o tribunal decretar a perda de mandato do autarca."A Lei das Incompatibilidades é complementada pela Lei da Tutela Administrativa que exige que este tipo de irregularidades sejam cometidas com uma intenção dolosa de favorecer ou prejudicar determinadas pessoas e esse pressuposto não está cumprido", afirma o advogado que, durante as alegações finais garantiu que a Strualbi não beneficiou de qualquer vantagem em relação às empresas que apresentaram candidaturas às mesmas obras, já que o critério para escolha foi o preço mais baixo.Acrescenta que após 2016, o autarca terá dado ordens para que a empresa não voltasse a ser convidada para concursos da Câmara.Os responsáveis do departamento de obras da Câmara disseram em tribunal que "assim que a autarquia percebeu que havia uma incompatibilidade, o presidente deu ordem para não pagar".Nos próximos 10 dias serão conferidos os procedimentos relativos ao julgamento e só no mês de junho será proferida a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco.O Ministério Público está a investigar os casos em que Hortense Martins, deputada do PS e mulher de Luís Correia, obteve 276 mil € em fundos para projetos que já estavam a funcionar.