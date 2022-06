A atual casa do presidente da Câmara de Felgueiras, Nuno Fonseca, esteve à venda desde abril de 2019 por mais de 500 mil euros, mas problemas com o licenciamento municipal terão afastado interessados.A moradia, com mil metros quadrados e no centro da cidade, acabou adquirida pelo autarca por 350 mil euros, revela a revista ‘Sábado’. Além disso, a escritura foi assinada a 8 de outubro de 2021 já com o licenciamento que faltava para concluir o negócio, e cujo pedido tinha sido feito 24 horas antes à autarquia.