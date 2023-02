O presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Peniche, Pedro Barata, de 32 anos, foi condenado - por um crime de ofensas à integridade física qualificada - a 15 meses de prisão. A pena fica suspensa na condição de pagar mil euros e “efetuar um pedido de desculpas formal, por carta por si assinada”, à vítima.





O autarca estava acusado, com mais dois homens, de 25 e 33 anos, de agressão a duas mulheres, de 27 e 30 anos, no parque de estacionamento junto aos bares do Baleal, em agosto de 2019. As duas mulheres estavam no carro quando foram surpreendidas por um grupo e agredidas.