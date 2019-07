Autarca de Mação deixa bombeiros sem combustível

Várias corporações de bombeiros que integraram o dispositivo de combate ao, até agora, maior incêndio do ano - começou em Vila de Rei e estendeu-se a Mação - queixam-se de terem sido impedidos de abastecer de combustível neste concelho por ordem do autarca local."É uma vergonha. Estava com sete veículos para abastecer num posto de combustível em Cardigos, mas fomos impedidos de o fazer. O homem do posto disse-nos que o presidente da câmara tinha dado ordem para não abastecer os bombeiros", contou esta quarta-feira aoo comandante de um grupo de bombeiros, que pede anonimato e que garante que a decisão afetou a operacionalidade dos combatentes."Faltou gasóleo para os veículos e motobombas. A situação só foi resolvida com o recurso a um camião cisterna que nos levou o combustível", adiantou. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, reconhece que a situação aconteceu até perto da meia-noite de domingo"."O caso deveria ter sido reportado na altura ao posto de comando, para eles me contactarem e eu ter forma de justificar as despesas de combustíveis", disse o autarca.