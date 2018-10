Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autarca de Macedo de Cavaleiros ‘troca’ câmara por bloco operatório

Benjamim Rodrigues, ortopedista, vai exercer medicina ‘pro bono’ às segundas-feiras.

Por Tânia Rei | 08:54

O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros e médico ortopedista, Benjamim Rodrigues, vai voltar a operar na Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE), mas agora ‘pro bono’ (gratuitamente), porque a nova lei não permite acumular funções.



As circunstâncias levaram o autarca a aceitar este novo desafio "este ano, pela saída de alguns profissionais, uns para o litoral, outros por reforma, outros por baixa médica, ficou um dos horários do bloco operatório a descoberto", explica o edil, que volta assim a abraçar o exercício médico.



Trata-se de cirurgias programadas, à segunda-feira, durante algumas horas: "Podemos chegar às 100 cirurgias por ano. Podemos ter 100 utentes mais felizes, com os seus problemas resolvidos", acrescenta Benjamim Rodrigues, que salienta que por isso é uma ajuda para diminuir as listas de espera.



O trabalho na câmara municipal fica, garante, assegurado, sem qualquer prejuízo: "Não compromete de todo. Nesse horário (em que acontecem as operações) tinha atribuída uma reunião semanal com os elementos do executivo. Já decidimos fazê-la num horário noturno." Uma maior carga horária que faz "com gosto".



Os doentes também estão felizes com o regresso do médico: "Muita gente tem manifestado a sua satisfação, porque já eram seguidos por mim. Penso que vai ser bom para todos", diz.



Benjamim Rodrigues integrava o quadro de médicos ortopedistas da ULSNE, no Hospital de Macedo de Cavaleiros. Um serviço já por diversas vezes distinguido pela Entidade Reguladora da Saúde com o nível máximo de excelência clínica.