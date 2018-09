Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autarca de Pedrógão Grande já admite fraude com obras

PJ faz buscas na câmara por suspeita de irregularidades.

Por Isabel Jordão | 08:50

"Admito que se venha a provar que uma ou outra casa recuperada poderão não ser de primeira habitação." A afirmação foi feita esta quarta-feira pelo presidente da Câmara de Pedrógão Grande, numa altura em que a Polícia Judiciária do Centro efetuava buscas na autarquia por suspeitas de várias irregularidades na reconstrução das casas destruídas pelo grande incêndio de junho de 2017.



Valdemar Alves afirmou que os principais alvos dos inspetores foram os computadores e os telemóveis usados pelo próprio, mas disse estar "tranquilo" e até elogiou a visita dos investigadores: "Em boa hora vieram."



O autarca admitiu pela primeira vez que "poderá haver algumas declarações erradas" nos processos de reconstrução, esperando agora que, com a investigação, fique tudo esclarecido.



Ainda assim, disse que está a ponderar avançar com um processo interno para averiguar se houve irregularidades administrativas no processo de reconstrução por parte do município: "Não houve compadrio, mas pode haver qualquer falha que eu desconhecia."



A investigação abrange reconstrução de todas as casas destruídas, num total de 500 edifícios, 261 das quais eram habitações permanentes. Em causa neste processo está a atribuição ilegal de fundos para a reconstrução de habitações.



Haverá casas que não eram de primeira habitação e que foram contempladas com obras em detrimento de outras mais urgentes e também haverá casas que não arderam e foram reconstruídas com fundos solidários atribuídos para as obras.