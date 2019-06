Autarca de Ponte de Lima caçado em burla milionária

O presidente da Junta de Freguesia de Ribeira, em Ponte de Lima, foi esta quarta-feira detido numa megaoperação da Polícia Judiciária de Braga que desmantelou um esquema de burla que atingiu cerca de dois milhões de euros, mas os investigadores acreditam que o valor pode duplicar.Ricardo Pimenta, eleito pelo CDS/PP, é um dos quatro detidos na operação que levou à realização de uma dezena de buscas em casas e carros. Foram apreendidas seis viaturas topo de gama e documentos.A rede, liderada por António Lima, era composta por bancários ex-promotores do Deutsche Bank das agências de Ponte de Lima e de Viana do Castelo, que se apoderaram de dinheiro de clientes, aplicando-o sem autorização em produtos financeiros de alto risco e que incluíam a possibilidade de perda total do valor investido.Os arguidos - que são esta quarta-feira presentes ao Tribunal de Viana do Castelo para interrogatório - estão indiciados pelos crimes de burla qualificada, abuso de confiança, falsificação de documentos e associação criminosa. A PJ tem dezenas de vítimas que já apresentaram queixa, mas os inspetores acreditam que pode haver mais casos ainda por participar.