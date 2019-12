Maria Fernanda Lorigo, autarca de Quiaios (Figueira da Foz), e o secretário da junta de freguesia, Carlos Patrão, foram esta sexta-feira condenados no Tribunal de Coimbra, respetivamente, a 3 anos e 9 meses e 2 anos e 10 meses de prisão, com penas suspensas, e ainda à perda de mandato, por prevaricação de titular de cargo público.Em causa estava a contratação do pai da autarca para a manutenção da piscina da praia.A defesa vai recorrer da condenação.