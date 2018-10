Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autarca de Viseu nega ligações a suspeito na Operação Éter

"Isso já não tinha a ver comigo, eu saí da Gabiforma", afirmou Almeida Henriques.

Por Paulo Fonte | 08:43

Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu, negou esta quinta-feira de "forma veemente" ter tido uma sociedade "direta ou indireta" com José Manuel Simões Agostinho, suspeito de corrupção e viciação de contratos no âmbito da operação Éter.



No entanto, a revista Sábado avança o contrário e explica que o autarca foi sócio e gerente da Gabiforma, que em 2001 estabeleceu uma sociedade com a empresa Celeuma, para criar uma nova entidade, a NaOnda.net, Tecnologia de Informação. E a Celeuma era de José Simões Agostinho.



Confrontado, Almeida Henriques afirmou: "Isso já não tinha a ver comigo, eu saí da Gabiforma". Entretanto, o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Melchior Moreira, fica em prisão preventiva.



Já Isabel Castro, diretora operacional do TPNP, ficou suspensa de funções e Gabriela Escobar, jurista da entidade, sujeita à mesma proibição, tal como Manuela Couto, empresária e mulher do edil de Santo Tirso, que ainda tem uma caução de 40 mil euros.



José Agostinho tem caução de 50 mil euros.