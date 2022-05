Um membro da assembleia de freguesia de São Sebastião, em Setúbal, eleito pelo Chega, foi detido pela PSP por posse de armas proibidas.Cláudio Fonseca, de 48 anos, foi ouvido esta quinta-feira em tribunal como arguido e libertado com Termo de Identidade e Residência.O Chega não quis comentar o caso, mas osabe que no partido corre a tese de que as armas – uma pistola Glock 19, de calibre 9 mm e um revólver Taurus, cal. 357 magnum – são legais, dado que Cláudio Fonseca é guarda prisional.