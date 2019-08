Autarca do Sabugal morre em despiste

O presidente da Junta de Freguesia de Rapoula do Coa, no concelho do Sabugal, morreu este domingo de madrugada na sequência do despiste do veículo onde viajava, a três quilómetros daquela localidade do distrito da Guarda.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda o alerta para o acidente aconteceu 04h33. O sinistro verificou-se na Estrada Nacional 324, via que liga a sede de concelho ao Alto de Leomil.Por motivos que se desconhecem, a viatura de mercadorias onde seguia Álvaro Pires dos Santos, de 38 anos, presidente da Junta de Rapoula do Coa, saiu da via, ficou desgovernada e saiu para a berma, acabando por embater em pedras.Prestaram socorro no local os bombeiros do Sabugal e uma equipa médica do INEM. Os socorristas ainda tentaram reverter a situação de paragem cardiorrespiratória, mas o homem acabou por não resistir aos graves ferimentos e morreu. O óbito foi confirmada pelo médico do INEM.Depois de realizadas as perícias pela equipa de investigação da GNR da Guarda, que vai esclarecer as causas que estiveram na origem do despiste, o corpo foi retirado do local e transportado para o gabinete do Instituto de Medicina Legal da Guarda.Tudo aponta que a autópsia se vai realizar durante o dia desta segunda-feira para depois o corpo ser entregue à família. A morte de Álvaro Pires dos Santos deixou de luto os habitantes da freguesia de Rapoula do Coa, onde este fim de semana se realizaram as festas em honra de São Sebastião.