O ex-presidente da Junta de Pedroso, em Vila Nova de Gaia, e um vogal do executivo estão acusados de peculato.De acordo com o Ministério Público, o presidente emitiu 12 cheques sobre uma conta da autarquia, que depositou em contas pessoais ou de uma empresa da qual era sócio-gerente, sacando 20 962 euros.Os dois arguidos ainda abasteceram os automóveis pessoais com 6610 euros em combustível, pagos pela autarquia.