Um negócio muito polémico, decidido precisamente no dia em que a única vereadora da oposição faltou à reunião de câmara. A 11 de outubro, o executivo municipal do Alandroal aprovou por unanimidade comprar um terreno do próprio presidente da câmara, o socialista João Grilo.



O caso já foi denunciado à Polícia Judiciária (PJ) e até pode levar à perda de mandato, tanto para o autarca como para os vereadores que aprovaram a aquisição.









