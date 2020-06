Autarcas de Lisboa e Loures querem proibição de voos noturnos e mais fiscalização

Os autarcas de Lisboa e de Loures defenderam esta sexta-feira no parlamento a proibição de voos noturnos no aeroporto Humberto Delgado e a divulgação pública de todas as infrações cometidas em matéria de ruído e de poluição.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), e o de Loures, Bernardino Soares (CDU), foram esta tarde ouvidos, por videochamada, pela Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território a propósito dos voos civis noturnos.

Em causa estão dois projetos de lei do Bloco de Esquerda (BE) e do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) que pretendem proibir os voos civis noturnos entre as 00h00 e as 06h00, exceto para situações de emergência.

"Não é viável em nenhum contexto a manutenção de uma infraestrutura aeroportuária com a frequência de voos noturnos e a utilização de voos noturnos no espaço de uma cidade. Isso não é viável, nem de todo razoável", começou por afirmar o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

Além de considerar importante as propostas do BE e do PAN para proibir o tráfego aéreo noturno, Fernando Medina defendeu que o parlamento deverá ir mais longe e exigir "mais fiscalização e regulação" do setor.

"Existem falhas graves em matéria de fiscalização e regulação por parte de quem tem competência para o fazer. O que nós assistimos nos últimos anos foi um deixar andar", criticou.

Nesse sentido, o autarca de Lisboa pretende que seja divulgada publicamente a lista de todos os voos e as infrações que são cometidas em matéria ambiental e de ruído.

"Devia ser obrigatório para a gestora da infraestrutura e para o regulador tornar públicos a instalação de sistemas de monitorização de ruído, de poluição. Tornar públicos esses dados numa plataforma acessível a todos os cidadãos", defendeu.

Na sua intervenção, Fernando Medina afirmou ainda que "seria um erro regressar aos mesmos níveis de ruído e de poluição que eram registados antes da pandemia da covid-19".

"Cometermos o erro de regressar a uma cidade, a um país com os níveis de poluição, de ruído, com a degradação da qualidade de vida, seria mostrarmos que não tínhamos aprendido nada com a pandemia e evoluído naquilo que são as nossas prioridades", sublinhou.

No mesmo sentido, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, defendeu mais fiscalização e transparência e apontou insuficiências ao plano de gestão de ruído apresentado pela ANA -- Aeroportos de Portugal.

"Esse plano apresentado em tempos pela ANA não cuidou de apresentar grandes soluções. Tinha uma série de propostas de informação, mas em termos de mitigação do ruído nem na origem nem nos recetores havia grandes medidas", criticou.

Na sua intervenção, o autarca de Loures referiu também os impactos negativos que a atividade aeroportuária tem no concelho, uma vez que parte daquela infraestrutura está localizada naquele município.

Entre os principais impactos, Bernardino Soares destacou a dificuldade de legalização de habitações e de atividades económicas devido à "manutenção de servidões aeronáuticas", bem como o impacto urbanístico por causa das atividades de apoio ao aeroporto e ainda a "invasão" de empresas de 'rent a car' (aluguer de viaturas).

Nesta audição foi ouvido ainda o vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, Filipe Araújo, a propósito do aeroporto Francisco Sá Carneiro.

No entanto, o autarca ressalvou que o impacto do tráfego aéreo noturno "é muito reduzido" e que, no caso da cidade do Porto, será mais importante mitigar os efeitos do tráfego rodoviário.

Durante a tarde de hoje foram ainda ouvidas pela comissão várias entidades e associações.

Na quarta-feira, durante uma audição no parlamento, o presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), Luís Ribeiro referiu que em 2020 houve registo de apenas 43 incumprimentos de 'slot' [vaga no aeroporto para aterrar ou descolar num intervalo de tempo predeterminado] no aeroporto de Lisboa, devido aos impactos da pandemia de covid-19 na operação aérea, mas em 2019 foram registados 1.179 movimentos fora do 'slot'

Escusando-se a fazer juízos sobre o problema do ruído causado pelos voos noturnos, Luís Ribeiro admitiu que, embora aquele incumprimento possa ser penalizado com coimas até aos 250 mil euros, se aquelas aeronaves não regressassem ao aeroporto de Lisboa durante a noite, isso provocaria uma série de atrasos nos voos do dia seguinte.