O Tribunal de Leiria realizou esta sexta-feira mais uma sessão no processo no qual António Carrasqueira, Joaquim Agostinho e Amândio Santos, ex-autarcas da junta de freguesia de Abiúl, no concelho de Pombal, são acusados de gastar mais de 87 mil euros dos cofres públicos para pagar almoços e jantares em dois restaurantes da cidade de Pombal, entre 2008 e 2013.