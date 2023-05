Autarcas e empresário acusados de prevaricação com parcerias público-privadas

Um antigo presidente de câmara de Armamar, um vice-presidente de Vila Verde, um vereador de Oliveira de Azeméis, um empresário e um colaborador deste estão acusados de prevaricação pelo DIAP Regional do Porto. Em causa estão negócios com parcerias público-privadas em que um empresário 'sacou' quase três milhões de euros.

Segundo a acusação, divulgada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o empresário, com auxílio do seu colaborador, aproveitou o alargamento da legislação sobre as parcerias público-privadas às autarquias locais, após o ano de 2006 para apresentar investimentos em obras públicas de grande envergadura, desvirtuando as regras de contratação pública, junto de autarcas de Oliveira de Azeméis, Vila Verde e Armamar. Beneficiava de informação privilegiada face a outros potenciais concorrentes, colocava os próprios termos do concurso no que aos critérios de seleção dizia respeito, punha os prazos muito curtos para apresentação das propostas, e beneficiava do empolamento artificial do objeto da parceria.

"Em consequência desse plano, a que os arguidos autarcas acederam, o arguido empresário, com o auxílio do arguido colaborador, apresentou os respetivos projetos, para formalização de parcerias público-privadas naqueles municípios, vindo a formalizar tais parecerias nos municípios de Vila Verde e Armamar", indica a acusação. "Do lado dos autarcas, a adesão às pretensões daqueles arguidos, permitiu-lhes, perante o impedimento que detinham em realizar investimentos pela ausência de capacidade legal de endividamento, apresentar aos munícipes as obras de grande envergadura prometidas em campanha eleitoral de 2005, e com isso se promoverem nas eleições do ano de 2009, assim beneficiando de uma solução alternativa para execução dessas obras, contornando os constrangimentos financeiros e os limites legais ao endividamento que o investimento necessário para tais obras reclamava, sujeito ao controlo da Direcção-Geral das Autarquias Locais e do Tribunal de Contas", acrescenta.

Através das 'sociedades veículo', de capitais mistos, em que a empresa daquele arguido era parceira, foram depois adjudicadas as obras à empresa, mediante a celebração de simples contratos de empreitada, sem qualquer procedimento concorrencial. Assim, o empresário faturou a essas sociedades 2,28 milhões de euros ao município de Armamar (valor já pago) e 695 mil euros ao município de Vila Verde (valor ainda não pago, estando a ser exigido pela empresa do arguido num processo de execução no TAF do Porto). Estes valores seriam suportados pelas câmaras municipais, através do pagamento das rendas às sociedades veículos, pelas exploração e manutenção das infraestruturas.

O esquema só não se concretizou em Oliveira de Azeméis, já que, "apesar de o procedimento ter chegado à fase de publicação do concurso para constituição da parceria público-privada e de apresentação e apreciação de propostas, onde a sociedade representada pelo arguido empresário foi a única a presentar proposta, o procedimento não avançou mercê de várias divergências dessa proposta que a empresa não esclareceu, motivando a que o júri do procedimento deliberasse a não adjudicação".

O Ministério Público requereu a perda a favor do Estado dos valores pagos ou em processo de execução, com a viciação de todos os procedimentos legais e a condenação dos arguidos no pagamento dos mesmos.

Neste momento está a decorrer o prazo para eventual abertura de instrução.