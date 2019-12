Autarcas exigem hospital central no Algarve

Os presidentes das Assembleias Municipais do Algarve vão tomar uma posição conjunta para exigir ao Governo que avance com a construção do novo Hospital Central do Algarve. Os autarcas consideram que a concretização do projeto, apresentado em 2008, mas que ainda não saiu do papel, será a solução para os vários problemas que afetam o setor da Saúde na região, entre eles a fixação de mais médicos.A posição foi tomada por unanimidade durante o VIII Encontro dos Presidentes das Assembleias Municipais do Algarve, que se realizou em São Brás de Alportel."É um projeto fundamental que pode atrair e fixar os médicos que a região necessita", referiu aoUlisses Brito, médico e presidente da Assembleia Municipal de São Brás de Alportel. Já Águas da Cruz, autarca de Lagoa, considera que o novo Hospital Central "é absolutamente essencial para a melhoria significativa da prestação dos cuidados de saúde aos algarvios e aos turistas que nos visitam", para além de ser "um fator de desenvolvimento da investigação e do ensino na Universidade do Algarve.Os autarcas vão avançar com várias moções e vão pedir uma audição na Comissão de Saúde da Assembleia da República, assim como com a ministra da Saúde Marta Temido.