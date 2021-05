A filha do presidente da junta de freguesia de Marvila foi contratada como efetiva para a junta do Beato.Na mesma altura, uma outra jovem, que seis meses depois se casaria com o presidente da freguesia do Beato, foi contratada pela junta de Marvila. A troca de favores, diz agora o Ministério Público (MP) de Lisboa, configura o crime de corrupção, num processo que chega a julgamento dez anos depois dos factos terem ocorrido ( setembro de 2010).