Autarquia de Albufeira oferece dois carros à GNR

A Câmara de Albufeira vai oferecer dois veículos elétricos à GNR e suportar metade do investimento necessário para a construção do Posto Territorial de Olhos de Água. O objetivo é dotar aquela força de segurança de "melhores condições para desenvolver a sua atividade", segundo refere aoJosé Carlos Rolo, presidente da câmara.As duas novas viaturas ligeiras elétricas serão entregues à GNR no corrente ano, sendo destinadas às funções normais, como o patrulhamento do concelho. O autarca explica que a decisão de avançar com a compra dos automóveis foi tomada para que a "GNR possa fazer o seu trabalho com maior eficácia".No que se refere ao posto da GNR de Olhos de Água, a obra representa um investimento total de cerca de meio milhão de euros, sendo o custo suportado em partes iguais pela câmara e pelo Governo.Neste momento, estão em fase de conclusão os projetos de arquitetura e de especialidade. O concurso público da empreitada deverá ser lançado "até ao final de outubro", revela José Carlos Rolo.A obra deverá demorar cerca de cinco meses a ser concretizada, pelo que a inauguração do novo posto da GNR deverá acontecer "em meados do próximo ano", segundo o presidente da autarquia.Refira-se que está em causa a reabilitação e ampliação do antigo quartel da Guarda Fiscal, que ainda chegou a ser usado como posto territorial da GNR mas, devido à falta de condições, acabou por ter de ser encerrado.