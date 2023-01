Luís Silva, o pai herói que salvou a filha de dois anos de uma casa em chamas, no Montijo, teve a confirmação da autarquia que lhe vai ser atribuída uma habitação social. O jovem, de 26 anos, tem quatro filhos menores, entre os nove meses e os seis anos, que o incêndio deixou desalojados na sexta-feira, dia 20.





Desde então, Luís encontra-se numa casa-abrigo, com três dos filhos. Está atualmente desempregado. A menina, que está internada no Hospital do Barreiro e deverá ter alta esta quinta-feira, foi salva pelos esforços do pai e da avó.“Não posso aceitar mais coisas sem ter uma casa para guardar”, sublinhou o jovem pai, que tem recebido desde roupa a alimentação.