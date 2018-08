Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autarquia paga 99 mil euros por casas defeituosas em Barcelos

Tribunal de Braga lembra projetos de vida dos proprietários que se tornaram pesadelos.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:34

A Câmara de Barcelos foi condenada a pagar indemnizações num valor total de 99 mil euros aos proprietários de 19 frações do loteamento da Malhadoura, em Milhazes, por danos não patrimoniais resultantes dos defeitos de construção das moradias. A autarquia não vai recorrer.



O Tribunal de Braga refere que os moradores fizeram daquelas casas "um projeto de vida", mas "o lar que tanto almejaram transformou-se num pesadelo". Sublinha que as habitações "passaram a constituir fonte de preocupação e motivo de constrangimento social, pois que se confrontam com anomalias, algumas delas muito perturbadoras e vexatórias, como a existência de humidades em lugares de convívio, água a cair do tecto, pavimento danificado, pátios aluídos, soalho levantado e pinturas danificadas".



No total, o valor das indemnizações fixadas ascende a 99 mil euros, sendo que a maior parte dos proprietários vai receber 6000 euros (3000 euros para cada elemento do casal).



Construído pela câmara entre 2006 e 2008, o loteamento tem 31 moradias em banda, todas com três pisos desnivelados. A câmara vendeu 29 e doou duas à União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria.



Entretanto, 19 proprietários moveram uma ação em tribunal, exigindo ser ressarcidos por danos patrimoniais e não patrimoniais. Nos danos patrimoniais, pediam que a câmara promovesse obras ou lhes pagasse os montantes que para o efeito tivessem de investir. Após acordo, a autarquia anunciou, em março último, que irá investir mais de 687 mil euros no loteamento. Caiu, assim, essa parte da ação.