Parecia uma bomba autêntica, como as que temos visto na CMTV da guerra na Ucrânia.” Eram 06h30 desta terça-feira e Mário já estava na sua pastelaria, com um cliente no exterior a beber café, quando o estrondo o aterrorizou. O beirado do telhado e duas varandas do prédio de dois andares, em Benavente, ruíram para a rua, atingindo dois carros estacionados.









