O despiste de um autocarro, que se incendiou e ardeu totalmente, provocou 15 feridos ligeiros, este domingo à tarde, na A8, em Valado dos Frades, na Nazaré. No veículo seguiam 49 passageiros - trabalhadores de várias nacionalidades - e o motorista que conseguiram sair do veículo antes de ter sido tomado pelas chamas.





O autocarro fazia a viagem entre Bordéus, em França, e Lisboa quando por motivos que a GNR está investigar se despistou contra os separadores. Desconhece-se o que esteve na origem do fogo que provocou o pânico na autoestrada. Um bebé, de dois anos, foi dos últimos passageiros a ser retirados do veículo. “A mãe do menino estava na estrada, ferida e a gritar que não encontrava o filho. Eu e dois homens entrámos no autocarro em chamas e conseguimos retirá-lo sem ferimentos”, contou ao CM Welton Mata, um dos passageiros e que ajudou a salvar o menino. “Todos saíram para a estrada em cinco minutos”, garantiu. Ao CM, Ricardo Costa, 2º comandante distrital da Proteção Civil de Leiria, explicou que os 15 feridos foram “provocados pelo despiste do veículo”. Destes, 12 foram levados para os hospitais de Leiria, Caldas da Rainha e Torres Vedras. O sentido Norte-Sul da A8 esteve cortado várias horas.