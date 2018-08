Autocarro avaria e deixa grupo de portugueses retido em Espanha

Situação só terá sido resolvida várias horas após o incidente.

13:53

Um grupo com cerca de 40 portugueses ficou retido na região da Extremadura, em Espanha, durante a manhã deste domingo.

Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto de um dos lesados, o grupo de turistas seguia em direção a Portugal quando o autocarro da empresa VT - Viagens e turismo avariou, por volta das 06h00 em Espanha (05h00 em Portugal Continental).



As pessoas que se encontravam no transporte terão esperado cerca de três horas até a situação ser resolvida - com temperaturas a rondar os 37º celsius naquela região - e o autocarro regressar à marcha, disse a mesma fonte.



Segundo avançou Telmo Ribeiro ao CM, cerca de aproximadamente 80 quilómetros depois - uma vez que era bastante intenso o cheiro a queimado - o autocarro parou definitivamente, visto que parte do motor já se encontraria queimado.



A situação só terá sido restabelecida por volta das 12h30, sendo que, várias pessoas se sentiram mal fruto das altas temperaturas que se faziam sentir na localidade.



Fonte da empresa VT confirmou ao CM a avaria no veículo e que os passageiros esperaram algum tempo.



Apesar disso, César Costa, operador da empresa, garantiu que foram tomadas todas as medidas necessárias para salvaguardar a segurança dos clientes.

"São imprevistos que acontecem. Tivemos que transportar outro autocarro de Portugal para Espanha, demora sempre algum tempo", avançou César.



Quando questionado sobre o estado de saúde em que se encontravam os passageiros, o operador da empresa garantiu que não recebeu nenhuma informação de que alguém se teria sentido mal, confirmando que naquele autocarro seguiam 45 pessoas e que estas já chegaram ao seu destino e tiveram um resto de viagem "tranquilo".