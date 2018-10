Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autocarro colide contra casa e faz oito feridos na Maia

Cinco homens e três mulheres sofreram ferimentos ligeiros.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:52

Um violento despiste de um autocarro da STCP, na tarde deste domingo, em Águas Santas, na Maia, causou ferimentos em cinco homens e três mulheres, entre os 16 e os 70 anos. Entre as vítimas está o condutor do veículo pesado, que, após o despiste, colidiu contra uma casa, na rua D. Afonso Henriques.



"Um motociclista que ainda viu o acidente disse-me que o autocarro bateu num muro, subiu o passeio e depois é que foi contra a casa", explicou ao CM José Silva, uma testemunha.



As vítimas foram levadas aos hospitais de São João e de Santo António, no Porto. No local estiveram quase 30 bombeiros das corporações de Areosa-Rio Tinto, Pedrouços e Moreira da Maia. Também a PSP foi chamada e investiga as causas deste acidente.