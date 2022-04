Autocarro com 50 pessoas incendeia-se na A8 na Nazaré. Há 15 feridos

Um autocarro incendiou-se na A8 junto a Valado dos Frades, concelho da Nazaré, distrito de Leiria, no sentido norte-sul, este domingo.



Ao que o CM apurou, 15 pessoas ficam feridas sendo que 12 foram transportadas para o hospital.





De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta para o incêndio num pesado de passageiros foi dado cerca das 14h30.A circulação foi interrompida pelas 15h00 ao quilómetro 105 da auto-estrada.





O autocarro vinha da Bélgica, com cerca de 50 pessoas, de idades compreendidas entre os 21 e os 66 anos. A estrada encontra-se completamente cortada



Vítimas são oriundas de Portugal, Angola, França e Bangladesh.





"O incêndio no autocarro foi extinto e está a ser feita a triagem do número de feridos, que ainda é desconhecido. Serão todos feridos leves", de acordo com a GNR de Leiria.

No terreno encontram-se 34 elementos dos bombeiros, apoiados por 13 viaturas.