Um autocarro onde seguiam 64 alunos de uma escola do concelho de Vila Nova de Famalicão ardeu, na noite de quinta-feira, na A4, já no distrito de Vila Real. Os alunos, assim como os dois motoristas, que seguiam numa viagem para Paris, conseguiram sair do veículo e escaparam ilesos. O autocarro ardeu por completo.









O incêndio registou-se às 00h06, junto à saída para a A24, que liga Vila Real a Chaves. Os Bombeiros da Cruz Verde foram para o local com diversos meios, mas o autocarro tinha já sido totalmente consumido. Apesar do susto, os estudantes seguiram viagem num outro autocarro da mesma empresa.