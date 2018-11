Autocarro com passageiros pega fogo em Valongo

Viatura pertence à transportadora Resende. É o quarto incidente do género num ano.

Um autocarro da empresa de transportes Resende incendiou-se na manhã desta sexta-feira, em Valongo, quando seguia com passageiros a bordo.



Segundo relatou ao CM fonte dos Bombeiros de Valongo, o caso aconteceu na Rua Ribeiro do Cambado (Entrada Nacional 15), pelas 7h20. A pronta ação do motorista permitiu que todos os passageiros saíssem da viatura sem problemas de maior. O autocarro ardeu parcialmente, tendo ficado com a parte de trás destruída.



Este é já o quarto caso no último ano de incêndios em viaturas da Resende.