Autocarro com turistas arde em ida a Santiago

Cinquenta turistas, que partiram este domingo de manhã de Chaves para Santiago de Compostela, em Espanha, tiveram que sair do autocarro na autoestrada A52, em Cualadero, Espanha, devido a um fogo no pesado. As chamas começaram na zona do motor e causaram momentos de muito susto entre os passageiros. Valeu a rápida intervenção do motorista do pesado, que com a ajuda de um extintor começou logo a apagar as chamas.

O alerta foi dado às 09h15 (hora de Espanha). Quando deu conta do que se passava, o motorista alertou logo todos os passageiros e pediu que saíssem do autocarro. Começou a apagar as chamas, trabalho que foi depois terminado com a chegada dos bombeiros ao local da ocorrência.

Apesar do grande susto, nenhum dos passageiros ficou ferido. O autocarro sofreu, no entanto, vários danos e já não conseguiu prosseguir a viagem em direção a Santiago de Compostela. Os cinquenta passageiros tiveram que aguardar durante várias horas pela chegada de um novo pesado, no qual seguiram até ao seu destino. Já o autocarro foi retirado da autoestrada por um reboque.

Quando se apercebeu do início do incêndio, o motorista conseguiu retirar o pesado da faixa de rodagem, o que fez com que não houvesse caos no trânsito.A Guardia Civil da região de Ourense, Espanha, foi chamada a investigar o acidente, e enviou várias patrulhas ao local onde o pesado se encontrava.A extensão dos danos sofridos pelo pesado de passageiros obrigou a que o mesmo permanecesse em Espanha.