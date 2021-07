Um autocarro da Transportes Sul do Tejo (TST) ficou destruído num incêndio ao início da tarde desta segunda-feira, em Sesimbra.



De acordo com testemunhas, ouviram-se três explosões e depois as chamas a tomar a viatura em poucos segundos.





O autocarro tinha passageiros no interior mas todos saíram a tempo e não há feridos a registar.O incidente ocorreu junto a uma paragem em Santana pelas 14h00 e está a mobilizar 14 operacionais dos bombeiros, apoiados por quatro viaturas.