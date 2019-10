Autocarro consumido pelas chamas na CREL em Loures

Um autocarro foi consumido pelas chamas, ao início da noite deste domingo, na CREL (A9), junto a Loures, distrito de Lisboa.Ao que oapurou, não há registo de feridos. A situação condicionou o trânsito no sentido Norte-Sul, no entanto, a situação já se encontra resolvida.No local estiveram 15 operacionais dos Bombeiros do Zambujal, apoiados por quatro viaturas.