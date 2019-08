Autocarro da candidatura do PS às legislativas da Madeira vandalizado no Porto Santo

O autocarro de campanha da candidatura do PS às eleições legislativas da Madeira foi vandalizado esta madrugada, na ilha do Porto Santo, ficando impossibilitado de circular por questões de segurança, divulgou este sábado o partido."O PS/Madeira denuncia e repudia o ato de vandalismo efetuado durante a madrugada deste sábado no Porto Santo no autocarro da sua candidatura às eleições regionais", refere-se um comunicado de imprensa.A situação foi reportada às entidades policiais competentes, que tomaram conta da ocorrência, sendo que o veículo apresenta vários vidros partidos.O autocarro encontrava-se no Porto Santo para dinamizar ações no âmbito da pré-campanha para as eleições de 22 de setembro, nomeadamente o comício agendado para este sábado, às 21h00, no centro da cidade Vila Baleira, com a presença do cabeça de lista, Paulo Cafôfo."O PS/Madeira lamenta que, em pleno século XXI, ainda se promova este tipo de atos lamentáveis na Madeira, que são reveladores de falta de civismo, de respeito pela diversidade de opinião e pela liberdade e défice democrático", salienta o partido.A candidatura socialista sublinha, no entanto, que a situação "dá ainda mais ânimo e motivação para mudar a região"."Estes atos de vandalismo gratuito só dão mais força para prosseguirmos com o nosso projeto de mudança. Queremos uma região autónoma livre, democrática, e onde as políticas públicas façam realmente a diferença na vida de todas as pessoas", refere-se no comunicado.