Onze pessoas ficaram esta quarta-feira feridas, uma das quais com gravidade, no despiste de um autocarro da empresa de transportes Vimeca, em Paiões, Rio de Mouro, no concelho de Sintra. Os bombeiros tiveram de desencarcerar dois dos passageiros do veículo - o ferido que inspirava maiores cuidados estava na parte de trás e seguiu para o Hospital de Santa Maria - que ficou imobilizado numa ribanceira.









