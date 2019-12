O autocarro da equipa de ciclismo W52-FC Porto foi arrestado, esta segunda-feira, em Felgueiras, após ordem judicial por uma alegada dívida de uma empresa do grupo de Adriano Quintanilha, dono da W52, que recebeu recentemente o Dragão de Ouro de Parceiro do Ano.Fontes contactadas pelogarantem que a dívida está relacionada com uma questão familiar. O FC Porto não comenta o caso.Não foi possível falar com Adriano Quintanilha.