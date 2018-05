Autocarro de equipa de futebol arde na A4 em Penafiel

Passageiros conseguiram sair antes de as chamas consumirem o veículo.

17:46

Um mini-autocarro que transportava 200 pessoas, ardeu esta tarde de sábado na A4, no sentido Penafiel/ Marco de Canaveses, ao quilómetro 40.8.O acidente aconteceu pelas 16h42 desta sexta-feira, qundo seguia a bordo uma equipa de futebol de veteranos do Castelo da Maia. Segundo os Bombeiros Voluntários de Penafiel, que estiveram no local com 11 homens, a equipa ia a caminho da Régua.Segundo oconseguiu apurar junto do CDOS do Porto, estiveram no local a equipa de Bombeiros de Penafiel, assim como um veículo da GNR e a Brisa.Não há registo de feridos na sequência deste incidente, e o trânsito está regularizado.