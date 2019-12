Autocarro descontrolado embate contra poste e fere cinco pessoas em Tavira

Descontrolado, o pesado de passageiros começou por resvalar para a berma da EN125, antes de embater num rail e num poste de comunicações junto a um stand de automóveis, à entrada de Tavira. Cinco pessoas - três mulheres e dois homens, entre os quais o condutor, de 36 anos - sofreram ferimentos ligeiros mas foram todos transportados para o Hospital de Faro.Segundo oapurou, o alerta foi dado pelas 07h28. O autocarro, da empresa Eva, circulava no sentido Faro-Tavira. Embora as causas do acidente ainda sejam desconhecidas, tudo aponta para uma doença súbita do condutor. "Ele dizia que não se lembrava de nada, não sabia o que se tinha passado", relatou aoJoão Gago, que trabalha no stand de automóveis e conhece o condutor.O acidente ocorreu a poucos metros de um posto de abastecimento de combustível da Galp. "Podia ter sido uma tragédia e um grande prejuízo, mas felizmente foi sobretudo um susto", sublinhou João Gago, esclarecendo que os feridos apresentavam apenas "diversos cortes e hematomas".A primeira vítima a ser transportada para o hospital de Faro foi o próprio condutor do pesado. Seguiram-se outro homem, de 63 anos, e três mulheres, de 58, 62 e 63 anos.O acidente obrigou ao corte do trânsito naquele troço da EN125 durante algum tempo, após o qual ficou apenas condicionado na faixa Faro-Tavira. No local estiveram 23 operacionais, com o apoio de 10 viaturas.