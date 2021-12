Autocarro desgovernado embate contra restaurante em Lisboa

Um autocarro da Carris desgovernado colidiu com um restaurante em Lisboa, na zona da Ajuda, causando estragos na entrada do espaço, nas esplanadas cobertas e num carro estacionado perto do estabelecimento.Ao que o CM apurou, o acidente ocorreu pelas 22h00 desta terça-feira. No interior não seguiam passageiros e não há, para já, registo de feridos, apesar do aparato. Segundo recolheu o CM no local, o motorista do autocarro ter-se-á distraído quando apanhava um objeto caído, na altura em que manobrava o autocarro, resultando na colisão.No local estão os Sapadores de Lisboa e a Polícia Municipal, que investiga as causas do acidente.O proprietário estima que os prejuízos rondem os 20 mil euros.