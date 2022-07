Um autocarro despistou-se, este sábado, junto às portagens da A2 em Palmela, Setúbal.Fonte da GNR e o CDOS de Setúbal confirmam aoo acidente.Segundo apurou o CM, não há registo de vítimas neste despiste. No momento do acidente apenas o condutor seguia no autocarro.O alerta foi dado pouco antes das 16h00.(Em atualização)