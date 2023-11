Um autocarro despistou-se esta manhã em Rebordões Souto, Ponte de Lima e duas jovens de 15 anos ficaram feridas. Um passageiro que seguia no autocarro, de 65 anos, também sofreu ferimentos.O acidente aconteceu às 8h15, na rua Senhora do Amparo. O veículo que transportava 35 crianças e jovens para a escola despistou se e embateu num muro.A GNR foi ao local e registou o acidente.As três vítimas foram socorridas no local pelos Bombeiros de Ponte de Lima e transportadas para o Hospital.