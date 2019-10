Um autocarro de passageiros da Rodoviária do Alentejo despistou-se esta quinta-feira à tarde e esteve muito perto de cair no fosso da Muralha de Elvas.Segundo avança o jornal Linha de Elvas, o acidente com a viatura, que não transportava quaisquer passageiros, ocorreu na estrada entre o Hospital de Santa Luzia e as Portas de Olivença.O condutor escapou ileso apesar do embate no muro.Para o local foi mobilizada a PSP, mas as causas do acidente são ainda desconhecidas.