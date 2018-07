Autocarro destruído pelas chamas na A4

No veículo seguiam sete pessoas, que tinham como destino Bragança, vindas do Porto.

Por Tânia Rei | 00:16

Um autocarro da empresa Rede Expressos ficou totalmente destruído por um incêndio esta noite de quarta-feira, na A4, sentido Mirandela - Macedo de Cavaleiros, pouco depois da saída para Romeu.

O alerta foi dado por volta das 22h00. Ao que o CM conseguiu apurar, o fogo terá começado depois de uma explosão na parte traseira da viatura.



O motorista conseguiu encostar na berma, o que permitiu que todos os passageiros saíssem em segurança e que retirassem a bagagem.



O condutor ainda tentou apagar o fogo com extintores, mas a força das chamas acabou por destruir o autocarro por completo. No veículo seguiam sete pessoas, que tinham como destino Bragança, vindas do Porto.



Todos já seguiram viagem num outro autocarro. A via continua condicionada, até a remoção do veículo.

Não há feridos a registar.