Um autocarro ficou com a parte traseira do veículo completamente destruída pelas chamas, na manhã desta quinta-feira, no viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa.Ao que oapurou, o incêndio teve origem no motor da viatura.O incêndio provocou contrangimentos no trânsito no acesso à capital, uma vez que a faixa da direita teve de ser cortada.A PSP e os bombeiros estiveram no local e o fogo foi extinto pelas 08h00.