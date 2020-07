Autocarro do Desportivo das Aves rebocado e bens arrestados pela GNR

Somam-se os episódios infelizes em torno do Aves. Esta quinta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR) marca presença no Estádio dos avenses, tendo em vista a execução de uma penhora de um processo judicial à SAD do clube.Até ao momento, osabe que a GNR já apreendeu alguns bens.O autocarro da equipa principal acabou de ser rebocado e existem ainda outros bens que estão a ser arrestados.