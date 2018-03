Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autocarro fere 38 pessoas ao tombar na A6

Despiste para berma termina com viatura tombada.

Por Alexandre M. Silva | 09:16

Um autocarro com 37 passageiros e o motorista despistou-se esta quinta-feira na autoestrada nº6 (A6), próximo de Montemor-o-Novo.



Todas as pessoas a bordo sofreram ferimentos ligeiros, mas apenas 26 tiveram de ser transportadas pelos bombeiros para o hospital. As restantes 12 - algumas das quais praticamente ilesas - foram assistidas no local, disse ao CM o INEM e a Proteção Civil.



O acidente ocorreu ao quilómetro 30, no sentido Montemor-o-Novo-Vendas Novas. O autocarro, de matrícula espanhola, transportava passageiros de origem oriental, supostamente em excursão em direção a Setúbal e Lisboa.



A viatura acabou por sair totalmente para a berma, por razões que a GNR investiga, e tombou sobre o lado esquerdo. O trânsito na A6 esteve totalmente encerrado durante várias horas.



O alerta foi dado às 17h17 e foram mobilizados perto de meia centena de operacionais, entre viaturas médicas do INEM de Setúbal e Évora, bombeiros de Montemor-o-Novo e de Vendas Novas, e o helicóptero do INEM de Évora.